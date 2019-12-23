Названы российские цены на обновленный Jaguar F-Type

Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный Jaguar F-Type. Новинка, доступная в кузовах «купе» и «кабриолет», предлагается в семи вариантах исполнения по цене от 5 715 000 рублей. Продажи модели на российском рынке начнутся весной 2020 года.
Моторная гамма обновленного спорткара представлена в России 300-сильной «турбочетверкой», 380-сильной «турбошестеркой» и восьмицилиндровым наддувным агрегатом мощностью 575 л.с. Все они работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Quickshift с возможностью ручного управления посредством селектора передач SportShift или подрулевых лепестков. Привод – задний или полный в зависимости от комплектации.
Jaguar F-Type. Фото Jaguar
Jaguar F-Type. Фото Jaguar
Jaguar F-Type. Фото Jaguar
«Заряженный» вариант Type R, доступный только с полным приводом, оснащается наддувным мотором V8 с механическим нагнетателем и системой Quiet Start (обеспечивает более тихий звук при запуске), развивающим 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента.
Новый F-Type получил широкий ряд технологий, включая перенастроенную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель высокого разрешения, функцию беспроводного обновления ПО и мультимедийную систему Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая теперь есть даже в базовой комплектации автомобиля.
Интерьер Jaguar F-Type. Фото Jaguar
Интерьер Jaguar F-Type. Фото Jaguar
Интерьер Jaguar F-Type. Фото Jaguar
Интерьер Jaguar F-Type. Фото Jaguar
Также новинка получила особую версию First Edition с пакетом Exterior Design Pack, черной контрастной крышей, оригинальными 20-дюймовыми колесными дисками, креслами Performance с электрорегулировками в 12 направлениях, кожаной обивкой Windsor Leather и монограммой.
Цены и комплектации Jaguar F-Type 2020
|Комплектация
|Цена, руб.
|F-Type Convertible
|от 5 928 000
|F-Type R-Dynamic Coupé
|от 5 715 000
|F-Type R-Dynamic Convertible
|от 6 412 000
|F-Type First Edition Coupé
|от 7 998 000
|F-Type First Edition Convertible
|от 8 626 000
|F-Type R Coupé
|от 9 892 000
|F-Type R Convertible
|от 10 589 000
Напомним, после рестайлинга Jaguar F-Type изменился внешне, а также получил усовершенствованный мультимедийный комплекс и цифровую приборную панель. Производство автомобиля налажено на британском заводе Jaguar Land Rover в Касл-Бромвиче.