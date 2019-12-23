Названы российские цены на обновленный Jaguar F-Type

Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный Jaguar F-Type. Новинка, доступная в кузовах «купе» и «кабриолет», предлагается в семи вариантах исполнения по цене от 5 715 000 рублей. Продажи модели на российском рынке начнутся весной 2020 года.

Моторная гамма обновленного спорткара представлена в России 300-сильной «турбочетверкой», 380-сильной «турбошестеркой» и восьмицилиндровым наддувным агрегатом мощностью 575 л.с. Все они работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Quickshift с возможностью ручного управления посредством селектора передач SportShift или подрулевых лепестков. Привод – задний или полный в зависимости от комплектации.



Jaguar F-Type. Фото Jaguar



Jaguar F-Type. Фото Jaguar



Jaguar F-Type. Фото Jaguar

«Заряженный» вариант Type R, доступный только с полным приводом, оснащается наддувным мотором V8 с механическим нагнетателем и системой Quiet Start (обеспечивает более тихий звук при запуске), развивающим 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Новый F-Type получил широкий ряд технологий, включая перенастроенную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель высокого разрешения, функцию беспроводного обновления ПО и мультимедийную систему Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая теперь есть даже в базовой комплектации автомобиля.



Интерьер Jaguar F-Type. Фото Jaguar



Интерьер Jaguar F-Type. Фото Jaguar



Интерьер Jaguar F-Type. Фото Jaguar



Интерьер Jaguar F-Type. Фото Jaguar

Также новинка получила особую версию First Edition с пакетом Exterior Design Pack, черной контрастной крышей, оригинальными 20-дюймовыми колесными дисками, креслами Performance с электрорегулировками в 12 направлениях, кожаной обивкой Windsor Leather и монограммой.

Цены и комплектации Jaguar F-Type 2020

Комплектация Цена, руб. F-Type Convertible от 5 928 000 F-Type R-Dynamic Coupé от 5 715 000 F-Type R-Dynamic Convertible от 6 412 000 F-Type First Edition Coupé от 7 998 000 F-Type First Edition Convertible от 8 626 000 F-Type R Coupé от 9 892 000 F-Type R Convertible от 10 589 000

Напомним, после рестайлинга Jaguar F-Type изменился внешне, а также получил усовершенствованный мультимедийный комплекс и цифровую приборную панель. Производство автомобиля налажено на британском заводе Jaguar Land Rover в Касл-Бромвиче.