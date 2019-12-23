Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая

Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае. Первые официальные изображения автомобиля, уже рассекреченного на «живых» снимках ранее, показала пресс-служба местного офиса Skoda.

Судя по скетчам, никаких видимых изменений, по сравнению с «живыми» фотографиями, опубликованными Минпромторгом КНР еще в сентябре, не предвидится. И четырехдверный седан, и пятидверный хэтчбек довольно сильно изменятся внешне, получив отличную от российского лифтбека светотехнику, иную решетку радиатора и совсем другие бамперы.



Skoda Rapid для КНР. Фото Skoda



Skoda Rapid для КНР. Фото Skoda



Skoda Rapid для КНР. Фото Skoda

Интерьер же останется прежним – это видно по «приборке», передней панели, рулю и дверным картам. Исключением станет лишь мультимедийная система с крупным дисплеем во всю ширину центральной консоли.

Характеристики обновленного Skoda Rapid для Китая пока неизвестны, но, скорее всего, под капотом останется тот же 1,5-литровый 110-сильный «атмосферник» MPI, сопряженный с пятиступенчатой «механикой» и шестиступенчатым «автоматом».

Официальная премьера семейства состоится в самое ближайшее время.