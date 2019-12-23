Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая

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mavit
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Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая

Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае. Первые официальные изображения автомобиля, уже рассекреченного на «живых» снимках ранее, показала пресс-служба местного офиса Skoda.

Судя по скетчам, никаких видимых изменений, по сравнению с «живыми» фотографиями, опубликованными Минпромторгом КНР еще в сентябре, не предвидится. И четырехдверный седан, и пятидверный хэтчбек довольно сильно изменятся внешне, получив отличную от российского лифтбека светотехнику, иную решетку радиатора и совсем другие бамперы.

Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая
Skoda Rapid для КНР. Фото Skoda

Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая
Skoda Rapid для КНР. Фото Skoda

Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая
Skoda Rapid для КНР. Фото Skoda

Интерьер же останется прежним – это видно по «приборке», передней панели, рулю и дверным картам. Исключением станет лишь мультимедийная система с крупным дисплеем во всю ширину центральной консоли.

Характеристики обновленного Skoda Rapid для Китая пока неизвестны, но, скорее всего, под капотом останется тот же 1,5-литровый 110-сильный «атмосферник» MPI, сопряженный с пятиступенчатой «механикой» и шестиступенчатым «автоматом».

Официальная премьера семейства состоится в самое ближайшее время.