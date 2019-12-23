Жителя Барнаула осудили назначили штраф сожжение соседа сигаретой

Жителю Барнаула не удалось оспорить обвинительный приговор по делу о причинении смерти по неосторожности, причиной которой послужила тлеющая сигарета. Подробности сообщаются на сайте прокуратуры.

Инцидент произошел в мае этого года. Барнаулец, пренебрегая правилами пожарной безопасности, не затушил сигарету и выбросил ее с балкона. Окурок попал на балкон нижнего этажа, произошло возгорание, которое дошло и до квартиры. Ее хозяин погиб в пожаре.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд Ленинского района Барнаула признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы. Также удовлетворены гражданские иски на сумму более 500 тысяч рублей. По всей видимости, их подала родственница или супруга погибшего. Осужденный пытался смягчить наказание, но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.