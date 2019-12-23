Путин на поезде открыл железнодорожную часть Крымского моста

Президент России Владимир Путин 23 декабря открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Глава государства отправился из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе, сообщает ТАСС.

В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми глава государства проведет краткую беседу. Судя по кадрам, которые появились в сети, президент РФ сначала поехал в кабине машиниста, а затем пересел к рабочим.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Строительство железнодорожной части моста официально завершилось 18 декабря. Ранее стало известно, что на первом этапе поезда по Крымскому мосту будут курсировать по двум маршрутам — из Москвы и Санкт-Петербурга. Продажа билетов на них началась 8 ноября. Стоимость билета Москва — Симферополь стартует от 2,9 тыс. рублей, Санкт-Петербург — Симферополь — от 3,9 тыс. рублей. Время в пути займет от 33 до 43,5 часа, в зависимости от маршрута.

Также сообщалось, что в дальнейшем планируется открыть более 10 направлений, в том числе Казань — Симферополь.

В Кремле заявили, что открытие железнодорожной части Крымского моста — одно из главных событий уходящего года.