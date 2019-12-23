Астронавты рассказали о странных ощущениях в космосе, таинственных звуках и НЛО

Уфологи и специалисты собирают все свидетельства и периодически представляют их публике. Например, профессор Кирилл Павлович Бутусов из Главной астрономической обсерватории в Пулково, рассказал, что российские космонавты слышали предупреждения Господа. Также многие чувствовали, что за ними пристально следят. Были случаи, когда инопланетяне пытались говорить, но голос был очень тихим. Создания призывали отправиться обратно на Землю и не нарушать законы Творца.

Известный астронавт Эдгар Митчелл поведал радио Kerrang!, что после высадки на Луну он будто вошел в духовный контакт с гуманоидом. Правда, самого существа он не видел. Пережитые эмоции сложно передать, одно мужчина знает точно – разумная жизнь во Вселенной точно имеется. Он лично наблюдал НЛО.

Космонавт Владимир Волков сталкивался с другой аномалией – странными звуками. Каким-то образом в космосе был слышен плач ребенка, а также лай собаки. Притом всё было максимально реалистично.

Подобных историй множество, они заставляют всех серьезно задуматься.