В Украине посреди декабря распустились подснежники

Подснежник появился из земли 19 декабря – прямо в День Святого Николая. Люди в комментариях начали активно обсуждать другие аномалии, связанные с глобальным потеплением. Повышение температуры в глобальном масштабе с каждым годом видно всё сильнее.

Стоит отметить, что подснежники – не единственная аномалия. Так, к примеру, в Украине этой зимой начали распускаться деревья, особенно японские вишни в Виннице и Львове. В последнем городе также распустились магнолии. Стоит отметить, что в этом году во Львове регистрируются самые высокие температуры.

В Одесской области люди встречают насекомых, которые решили проснуться. По улицам летают комары, осы и пчелы. Ученые уже начинают паниковать, ведь с такими темпами вскоре привычный для украинцев климат навсегда изменится.