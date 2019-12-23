Столтенберг допустил личную встречу с Путным

Несмотря на непростые отношения между Москвой и НАТО, диалог с Владимиром Путиным необходим – ситуацию нельзя оставлять на самотек. Взаимодействие в рамках Россия – НАТО требует «управления» даже в том случае, если улучшение отношений не предвидится вообще. «Я встретился бы с президентом Путиным. Я верю в диалог с Россией», – сказал генсек НАТО Столтенберг агентству [url=]DPA[/url].

Он отметил, что Россия является самым большим соседом альянса – это факт. Поэтому нужно стремиться к лучшим отношениям.

На вопрос о «растущем Китае» генсек ответил, что НАТО не создает себе новых врагов, в Брюсселе просто констатируют тот факт, что не альянс подходит к Китаю, а он к нему. И в этом есть «некоторые проблемы»: китайцы всё активнее вкладываются в европейскую инфраструктуру, их видят в Африке и Арктике и, конечно же, в киберпространстве. Что касается альянса, то он прогнозирует возможные последствия для безопасности и принимает необходимые меры, добавил Столтенберг.