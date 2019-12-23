Допустимую дозу алкоголя на Новый год озвучили российские врачи

Близятся новогодние праздники и, понятно, что без спиртного во многих компаниях в новогоднюю ночь не обойдется.

Спиртное хоть и полезным продуктом назвать сложно, тем не менее, если употреблять его с умом, то вреда здоровью не будет. Заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин объяснил, в каких объемах алкоголь не вреден для здоровья.

По мнению эксперта, один бокал шампанского не нанесет существенного вреда здоровью. Тем не менее, нельзя злоупотреблять даже слабоалкогольными напитками, не говоря уже о крепком спиртном.

«От однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет, но зачастую люди не могут ограничить приём алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше», — подчеркнул Умрюхин.

Поэтому он порекомендовал хотя бы не пить много крепкого алкоголя в новогодние праздники.

Важно понимать, что алкоголь влияет на каждого по-разному. Поэтому каждый должен учитывать особенности своего организма, решая, можно ему пить еще, или пора уже остановиться.

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова напомнила, что нет безопасной дозы алкоголя. И чем больше человек будет пить, тем больше он вредит своему здоровью.