Можно ли похудеть быстро, но не причинить вред здоровью?

Быстро похудеть («за три дня») можно, например, на молочной диете с зеленым чаем, шоколадной диете и других. Да и сами вы можете легко составить себе диету на три дня с использованием какого-либо одного низкокалорийного продукта. Главное правило такой диеты – ежедневная калорийность пищи должна быть не более 500-600 ккал.

Сегодня быть стройным модно. Но, к сожалению, далеко не всем удается похудеть и сохранить результаты навсегда. Именно поэтому условная программа «худеем правильно» пользуется такой популярностью.

Для того чтобы стать стройнее необходимо позаботиться о том, чтобы энергозатраты человека превышали калорийность блюд, съеденных за день. Что это означает? Данная формулировка говорит о том, что для того чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо увеличить свою физическую активность. На то, чтобы совершить какое-либо действие, человек затрачивает энергию, получаемую из пищи (килокалории). К примеру, бег в течение получаса позволяет сжечь 250 килокалорий. Таким образом, вам потребуется вести подсчет не только тех продуктов, что вы употребили за день, но и измерять свою физическую активность.

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Правильное похудение подразумевает медленное течение процесса. Стремительная потеря килограммов может привести к тому, что человек очень быстро вернет вес обратно. Все дело в том, что закладывается мысль о том, что сбросить вес очень легко. Многие думают о том, почему же сегодня не съесть что-нибудь лишнего, ведь завтра я могу снова сесть на диету и похудеть. На самом же деле это ошибочное суждение. Медленное и правильное похудение позволяет избавиться от жировых запасов без вреда здоровью. Примечательно, что пища потребляется самая обычная. Просто постепенно необходимо снижать ее количество. Именно это и приведет к тому, что вы сможете достичь желаемого результата. Специалисты также рекомендуют соблюдать так называемые «разгрузочные дни». В неделю достаточно одного-двух таких дней. И тогда результат будет обязательно достигнут, и вы сможете сохранить свой идеальный вес на долгие годы!

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