Самые переоцененные актеры Голливуда. Рейтинг Forbes

В традиционный рейтинг самых переоцененных актеров по версии Forbes в 2017 году вошли обладатели премии «Оскар» Брэд Питт и Кристиан Бейл.

Когда актер получает большие деньги, а его фильмы не приносят дохода, это может вызвать разочарование киностудий и проблемы с финансированием будущих кинопроектов. Forbes составил очередной рейтинг киноактеров, которым переплачивают за их работу. Самой переоцененной звездой Голливуда по итогам 2017 года стал актер Марк Уолберг. Второе и третье места заняли актеры Кристиан Бейл и Ченнинг Татум.

Для составления рейтинга Forbes проанализировал коммерческий успех последних трех картин, выпущенных до 1 июня 2017 года, в которых снялись голливудские актеры. Показанные менее чем на 2000 киноэкранов картины и анимационные фильмы, где актеры озвучивали персонажей, не брались в расчет. Вышедшие в прокат после 1 июня 2017 года фильмы также не рассматривались.

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1. Марк Уолберг

Благодаря крупным авансам Марк Уолберг заработал за год $68 млн — больше, чем собрал в мировом прокате его фильм «День патриота», посвященный теракту на Бостонском марафоне. Также большим разочарованием для инвесторов стала драма «Глубоководный горизонт» с участием Уолберга — фильм с трудом отбил бюджет в $110 млн. С каждого заплаченного Уолбергу доллара создателям кино вернулось всего $4,4.

2. Кристиан Бейл

Кристиан Бейл получил второе место в рейтинге переоцененных актеров благодаря коммерческому провалу фильма о геноциде армян «Обещание». Этот фильм заработал лишь 11% от производственного бюджета, что сделало его одним из худших голливудских релизов года. Каждый доллар, выделенный на зарплату Бейла, принес авторам фильмов только $6,7, что совсем скромно по меркам Голливуда.

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3. Ченнинг Татум

Не только блокбастеры проваливаются в прокате, такое происходит и с малобюджетными фильмами, если они не вызывают ожидаемого резонанса. Несмотря на сравнительно скромную зарплату по меркам Голливуда, Ченнинг Татум вошел в тройку самых переоцененных актеров. Во многом это объясняется провалом фильма «Удача Логана» с его участием. С каждого заплаченного ему доллара создателям фильмов вернулось только $7,6.

4. Дензел Вашингтон

Четвертую строчку занимает Дензел Вашингтон, номинированный на «Оскар» за свою роль в фильме «Ограды». Эта картина собрала в США $57,7 млн, но провалилась в международном прокате. Вкупе с провалом «Великолепной семерки» это обеспечило включение Вашингтона в рейтинг. С каждого доллара, заплаченного Вашингтону, создателям фильмов вернулось $10,4.

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5. Брэд Питт

Пятое место получил обладатель «Оскара» Брэд Питт, поскольку каждый выплаченный ему доллар принес создателям фильмов только $11,5. У него в последнее время не было кассовых картин, а шпионский фильм «Союзники» и вовсе показал слабые сборы — при затратах на производство $85 млн он заработал только $119,5 млн.