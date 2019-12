4 эффективных рецепта для лечения поджелудочной железы

4 самые простые, доступные и эффективные рецепты для лечения поджелудочной железы, о которых врачи почему-то умалчивают…

Поджелудочная железа – это достаточно важный орган в организме человека, который, если говорить просто, ответственен в определенной мере и за пищеварение, и за процессы обмена веществ. Именно поджелудочной железой выделяется панкреатический сок, необходимый для пищеварения, глюкагон, а также инсулин.

В связи с этим, поджелудочная железа является достаточно важным органом и нарушения в ее работе чреваты развитием различных патологий, например, псориаза, панкреатита, сахарного диабета и пр. Итак, какие же народные средства существуют для лечения поджелудочной железы, если все-таки имеются определенные с ней проблемы?

Рецепт № 1. Для лечения отлично подходит такое народное средство, как укроп, точнее его семена. Семена укропа следует отмерить в количестве одной чайной ложки и залить кипятком (один стакан). По прошествии одного часа настой можно считать готовым и употреблять его внутрь, предварительно процедив. Весь объем следует употребить в течение дня, отпивая понемногу.

Рецепт № 2. Одним из самых распространенных и наиболее действенных народных средств для лечения является овес, который непременно следует употреблять, причем в любом виде. Овсянка издревле считается полезной, причем в народной медицине не только нашей страны, ее полезные свойства были по достоинству оценены лекарями многих стран еще в былые времена. Весьма рекомендована к употреблению при лечении поджелудочной железы обычная овсяная каша на воде, без добавления масла и соли. Ее нужно есть по нескольку раз в день на протяжении недели, особенно полезным считается завтрак, состоящий из этого блюда. Конечно, такая пища приедается очень быстро, однако можно заменить кашу на настой из овса, который следует приготовить таким образом: полкило овса заливается одним литром кипятка и настаивается в течение часа, по истечении которого настой следует процедить и трижды в день пить по половине стакана.

Совет. Народные средства, отработанные веками, не ограничиваются лишь снадобьями и лекарствами. Неплохо зарекомендовали себя специально выработанные дыхательные упражнения, которые весьма полезны, например, при панкреатите. Для этой зарядки следует сделать следующее: наберите в грудь побольше воздуха, а затем выдохните его весь и задержите дыхание. В момент задержки дыхания подтяните слегка живот, досчитайте медленно до трех, а затем ослабьте напряжение мышц брюшного пресса. Если выполнять данное упражнение 10 раз в день, это может помочь укрепить поджелудочную железу и избавиться от некоторых ее недугов.

Рецепт № 3. Отличные народные средства – лимон, петрушка и чеснок, на основе которых готовится следующее лекарство для лечения поджелудочной железы. Лимоны потребуется освободить от косточек, но не очищать от кожуры, еще лучше – взять сорт лимонов, в которых нет косточек вовсе. Итак, в кожуре, но без косточек лимоны в количестве 1 кг, а также по 300 гр. чеснока и петрушки перекрутить при помощи мясорубки и смешать. В принципе, на этом средство для лечения поджелудочной железы можно считать готовым, хранить его можно в холодильнике, желательно в посуде из стекла, например, в банке. В процессе лечения, средство необходимо принимать по 1 ч.л. трижды в день, за 15 мин. до еды. Для более сильного эффекта средство можно запивать специальным настоем из листьев земляники, черники, брусники, который готовится следующим образом. Листья перечисленных растений, а также кукурузные рыльца и стручки фасоли отмерить в равных частях и, сложив в термос, залить кипятком, оставив таким образом на несколько часов запариться. Запивать нужно так: 1 ч.л. предложенной выше смеси запивается третью стакана настоя. Этим, достаточно эффективным способом, следует лечиться на протяжении трех месяцев.

Рецепт № 4. Готовить следующее средство следует с вечера, для чего нам понадобится пакет кефира – пол-литра, а также один стакан гречки. Гречневую крупу необходимо тщательно промыть, а затем залить ее кефиром, после чего оставить настаиваться. По прошествии 12 часов разделить полученную смесь на две равные части, одну из которых следует съесть как завтрак, а вторую – как ужин. Полезно будет обходиться без других приемов пищи хотя бы на протяжении пары-тройки дней, впоследствии на обед можно употреблять пареные овощи, например, приготовив на пару овощное рагу. Иногда можно позволять себе что-то из фруктов. Такой диеты следует придерживаться на протяжении 10 дней, после чего на тот же срок сделать перерыв и повторить все вновь. Люди, которые применили на себе данный способ, отмечают, что улучшения наступают уже через несколько дней, боли прекращаются, ощущается легкость в теле, вздутие кишечника проходит.

