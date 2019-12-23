Сирийцев угостили медом и пряниками из Тульской области

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»
В Тульской области местные джители собрали около четырех тонн пряников и меда для детей в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такая гуманитарная помощь, которую доставили на самолете ВКС России, была собрана в качестве подарка детям к Новому году.
Глава правительства региона Валерий Шерин сопровождал груз и подчеркнул, что такая акция происходит не впервый раз.
Он также уточнил, что гуманитарная поставка состоит из 286 коробок тульских пряников и 60 упаковок с медом весом 30 килограммов каждая.
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