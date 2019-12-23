Каким будет курс лиры к концу года и 5 причин, которые повлияли на падение турецкой валюты

• неспадающее напряжение в отношениях Турции и США;

• политика понижения ставок;

• внутренний спрос на доллар;

• снижение доли иностранцев на рынке оффшорных свопов;

• увеличение разрыва цен из-за узкого рынка.

Военные операции Турции и напряжённость в отношениях с США повлияли на то, что по отношению к доллару лира снова вернулась к своему октябрьскому уровню – 5,94.

Газета Dunya рассказала о том, как эксперты оценили перспективы лиры на конец года.

Экономист Озлем Дериджи Шенгюль: «Постепенное обесценивание лиры может затянуться»

Из-за хрупкой экономики к концу ожидается понижение курса лиры до 5,90. Закрытие года на этой отметке или с небольшим понижением или повышением не имеет большого значения на данном этапе. Постепенное обесценивание лиры будет продолжаться, но это не новость. Оживленный приток капитала в первые месяцы года и выжидательная политика Центрального банка на некоторое время предотвратят резкие скачки. Далее последуют Брексит, китайско-американские, американо-турецкие отношения, за которыми необходимо будет наблюдать. Также нельзя забывать и о денежной и фискальной политике, реализующейся внутри. Это всё значительно повлияет на восприятие риска.

Стратег из Deniz Yatırım Оркун Гёндек: «Мы закроем год в диапазоне между 5,85 – 5,95»

Хотя всё началось с ожиданий, предшествовавших Совету по денежно-кредитной политике, большой разницы не ощущается, поскольку не было большого расхождения с ожиданиями рынка, такими как результаты, достигнутые на переговорах между США и Китаем, и победа консервативной партии на выборах в Великобритании. Кроме того, в минувшие выходные последовали заявления, связанные с базами НАТО и отношениями с США, что опять заставило ощутить давление. Я не думаю, что на данный момент увеличение неустойчивости курса будет продолжаться в краткосрочной перспективе, таким же образом, снижение премий за риск постепенно будет продолжаться, что приведёт к увеличению давления на продажи и негативному спаду. В декабре курс будет плавать в диапазоне между 5,85 и 6,95.

Доцент, доктор Атылым Мурат из Университета экономики и технологий (TOBB): «5,90 — это не преувеличение»

Падение лиры, которое мы видим в последние дни не удивительно. В начале года её курс по отношению к доллару был 5,30. Если, как и инфляция, которая достигла 11,2%, курс турецкой национальной валюты продолжит расти, то она достигнет отметки в 5,90. Иными словами, эти цифры разумны. В зависимости от предстоящего потока новостей из США, мы можем увидеть движение в двух направлениях. Но если опасения продолжат расти, то мы можем допустить, что в краткосрочной перспективе курс сможет подняться до 6,05.