Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не теряют в цене

Эксперты проекта «Правильная цена» совместно с аналитиками «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России по итогам 2019 года. В ходе исследования были изучены показатели остаточной стоимости 87 массовых и 75 премиальных моделей 2016 года выпуска.

В итоге самой ликвидной машиной массового сегмента стал седан Hyundai Solaris, сохраняющий за три года около 90% от первоначальной цены. Второе место занял KIA Soul (88,4%), третье — Mazda CX-5 (87,3%). Замкнули пятерку лидеров KIA Rio (87,2%) и Hyundai Creta (86%).



Hyundai Solaris. Фото Hyundai

Премиальные автомобили традиционно теряют в цене сильнее, чем массовые. Выгоднее всего, как выяснилось, через 3 года после покупки можно продать хэтчбек Volvo V40 Cross Country (88%), кроссовер Audi Q7 (83,4%), кроссовер Lexus RX (81,4%), купе Audi TT (81,4%) и седан Volvo S60 Cross Country (79,7%).



Volvo V40 Cross Country. Фото Volvo

Таким образом, самыми выгодными для перепродажи являются автомобили японских, корейских и европейских брендов. Но есть исключения – например, японский Datsun, машины которого сохраняют за три года всего 66,3% от первоначальной цены, Citroen (64,5%), российский «УАЗ» (64%), Peugeot (59,4%) и DS (54,2%). В премиум-сегменте аутсайдерами оказались BMW (65,3%), Infiniti (64,5%), Cadillac (63,5%), Jaguar (52,8%) и Hyundai (44,2%), попавший в этот список по вине моделей Equus и Genesis, которые три года назад продавались под родным брендом.