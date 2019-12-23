Лифтбек Lada Granta получил новую комплектацию Standart

«АвтоВАЗ» расширил гамму комплектаций лифтбека LADA Granta новой версией Standart с 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с. и «роботом» АМТ. Об этом узнали эксперты сайта «Лада.Онлайн» в ходе мониторинга цен и комплектаций автомобилей LADA.

Стоимость лифтбека LADA Granta в новой комплектации Standart составляет 561 500 рублей (код 21917-A1-5Y1) – на 100 тыс. выше, чем за автомобиль в том же исполнении, но с базовым 8-клапанным двигателем мощностью 87 л.с. и механической коробкой передач.

Интересно, что изменение коснулось только лифтбека, тогда как седан, универсал и хэтчбек Granta продаются с прежним набором комплектаций.