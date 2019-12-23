Блогер-урбанист Илья Варламов показал уничтожение архитектуры примере барнаульской больницы

Здание до евроремонта

Известный критик архитектурных и градостроительных решений в России Илья Варламов не оценил ремонт Алтайской краевой офтальмологической больницы. Этот объект он включил в свой топ-10 вопиющих случаев того, как «русские в 2019 году сами уничтожали Россию», опубликованный на его странице в ЖЖ.

На этот раз объектом критики блогера стал так называемый российский «евроремонт», который с Европой на самом деле никак не связан. «Термин возник в лихие 1990-е, когда у советского человека появилась потребность начать новую красивую жизнь, но с возможностями было плохо. Поэтому на рынок хлынули дешевые отделочные материалы: евровагонка, евродоски, еврочерепица и т.д. Сегодня евроремонт – это состояние души варвара. Это желание перечеркнуть историю, выкинуть все старое и заменить на новое, блестящее, одноразовое. Евроремонт в масштабах страны – это уничтожение памятников архитектуры, снос исторической застройки и возведение на ее месте пластикового одноразового барахла», — обрисовал проблематику Илья Варламов.

После обновления

На седьмом месте своего анти-рейтинга он поместил Алтайскую краевую офтальмологическую больницу, которая находится в Барнауле по адресу улица Советская, 8. Урбанист пишет, что это учреждение — одно из самых крупных и продвинутых, причем не только в Алтайском крае, но и в стране. Недавно здесь появилось новое высокотехнологичное оборудование, а вместе с ним осовременили и внешний вид здания. «Лучше бы этого не делали… Красивейшее кирпичное здание 1959 года превратилось в уродство, облицованное серым керамогранитом», — заключил Варламов.

Примеров, когда исторические здания, возраст которых может достигать более 100 лет, прячут под разноцветные плиточные панели или безвкусно переделывают, уничтожая всякую уникальность и идентичность, в его топе предостаточно. Так, на первом месте антирейтинга — «Дом ребенка» в Туле 1909 года постройки, который скрыли за ядовитым желто-коричневым сайдингом. На втором месте — Палаты Троекуровых начала XVII века во дворе Государственной думы РФ, к которым пристроили два новых офисных этажа и мансарду из стекла. На третьем месте — дом конца XIX века в Краснодаре, который сначала лишили архитектурных элементов, покрыв бетонной «шубой», а затем закрыли вентилируемым фасадом.

Напомним, что ранее Илья Варламов включил в топ-100 самых ужасных зданий России две барнаульские высотки на проспекте Красноармейском, 81 и 79.