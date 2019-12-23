Что нас ждет 23 декабря: главное за три минуты

Главные события:
- Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста;
- Рустам Минниханов в Набережных Челнах посетит IT-парк, примет участие в торжественном вручении коммунальной техники и откроет дома по соципотеке;
- в Альметьевске пройдет совет директоров ПАО «Татнефть»;
- в Москве состоится последнее заседание Совета Федерации в осенней сессии;
- в Казани выберут уполномоченного по искусственному интеллекту;
- в России пройдут учения по устойчивости и безопасности интернета в рамках так называемого закона о суверенном рунете.
Не забудьте поздравить:
- Руслан Юсупов, первый заместитель директора ООО «Байлык №3».
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- строившие «Северный поток — 2» суда Allseas покинули Балтийское море;
- РИА «Новости» назвало самые закредитованные регионы страны;
- «Известия»: Минобороны провело крупную кадровую ротацию.
Самые читаемые новости за выходные (если вы пропустили):
- в Казани с 1 января 2020 года стоимость проезда на пассажирском транспорте вырастет до 30 рублей;
- в МВД по РТ признали участие школьников в «учениях» — началась проверка;
- СМИ: У Хабиба Нурмагомедова родился сын;
- новый зоопарк «Река Замбези» открылся в Казани;
- Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года.