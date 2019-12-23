Что нас ждет 23 декабря: главное за три минуты

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mavit
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Что нас ждет 23 декабря: главное за три минуты

Главные события:

  • Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста;
  • Рустам Минниханов в Набережных Челнах посетит IT-парк, примет участие в торжественном вручении коммунальной техники и откроет дома по соципотеке;
  • в Альметьевске пройдет совет директоров ПАО «Татнефть»;
  • в Москве состоится последнее заседание Совета Федерации в осенней сессии;
  • в Казани выберут уполномоченного по искусственному интеллекту;
  • в России пройдут учения по устойчивости и безопасности интернета в рамках так называемого закона о суверенном рунете.

Не забудьте поздравить:

  • Руслан Юсупов, первый заместитель директора ООО «Байлык №3».

еще больше именинников

Главное утром в федеральной прессе:

  • строившие «Северный поток — 2» суда Allseas покинули Балтийское море;
  • РИА «Новости» назвало самые закредитованные регионы страны;
  • «Известия»: Минобороны провело крупную кадровую ротацию.

Самые читаемые новости за выходные (если вы пропустили):

  • в Казани с 1 января 2020 года стоимость проезда на пассажирском транспорте вырастет до 30 рублей;
  • в МВД по РТ признали участие школьников в «учениях» — началась проверка;
  • СМИ: У Хабиба Нурмагомедова родился сын;
  • новый зоопарк «Река Замбези» открылся в Казани;
  • Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года.