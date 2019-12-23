Россия не намерена ухудшать отношения с Китаем ради США

close

AP

Россия не станет ухудшать отношения с Китаем, чтобы «осчастливить США», заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тема российко-китайских отношений затрагивалась во время беседы Лаврова с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря в Вашингтоне, отметил министр.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — подчеркнул он.

Также Лавров оценил желание США добиться того, чтобы их отношения с Россией и Китаем были лучше, что отношения между Москвой и Пекином. Глшава российского МИД назвал такой сценарий «не очень реалистичным».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия не планирует создавать военный союз с Китаем

— Сближения России и Китая испугались во Франции

— Россия и Китай представили в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций с КНДР

Источник