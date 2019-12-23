25 потрясающих снимков известных событий, которые однако не найдешь в учебниках истории

Конкурсанты Бостонского марафона пытаются остановить Кэтрин Свитцер. Она стала первой женщиной, полностью пробежавшей марафон. 1967 год

Наблюдая за историческими событиями под другим углом зрения, мы можем научиться большему. И эти фото докажут тебе, что в этом есть смысл.

25 потрясающих снимков известных исторических событий

Вид из-за статуи Линкольна во время речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». 28 августа 1963 года

Пробка у Бранденбургских ворот: западные и восточные немцы впервые свободно пересекают границу после падения Берлинской стены. Ноябрь 1989 года

Фидель Кастро наслаждается мороженым во время визита в военный лагерь США. 1959 год

Айсберг, из-за которого, вероятнее всего, затонул «Титаник». Если присмотреться, можно увидеть размазанную черную и красную краски вдоль всего айсберга. 1912 год

Съемки фильма «Бэтмен и Робин».

Фотография, сделанная во время Британской антарктической экспедиции на Южный полюс, прежде чем все погибли на обратном пути. 1910 год

Знаменитая запись льва для голливудской студии «MGM». 1929 год

Модели картины «Американская готика» стоят рядом с шедевром.

Огромнейшая толпа фанатов на музыкальном фестивале «Вудсток». 1969 год

Уилбур Райт облетает Статую Свободы на Модели А. 1909 год

Афроамериканцы протестуют против войны во Вьетнаме. 1967 год

Неизвестный бунтарь пытается задержать колонну танков на площади Тяньаньмэнь (слева от эскаватора). 1989 год

Молодой Адольф Гитлер аплодирует узнав о начале Первой мировой войны. 1914 год

Нью-Йорк. День победы над Японией во Второй мировой войне. 14 августа 1945 года

Последние несколько узников Алькатраса покидают тюрьму. 1963 год

Известная надпись поначалу была такой. 1923 год

Пленные немцы так реагируют на кадры концентрационных лагерей. 1945 год

Нейл Армстронг вскоре после полета на Луну. 1969 год

Травмированный дирижаблем «Гинденбург» курит после спасения. 1937 год

Речь Джона Кеннеди «Я — берлинец». 1963 год

Единственная известная фотография Авраама Линкольна в Геттисберге, прежде чем дать улице известное название. 1863 год

Говард Картер смотрит сквозь открытые двери в Гробницу Тутанхамона. 1924 год

Охранник Восточной Германии передает цветок через щель Берлинской стены в утро, когда она была снесена. 1989 год

Трое мужчин делают марафонский забег на первых Современных Олимпийских играх. 1896 год

Ты никогда не увидишь этого в учебниках по истории. Поделись этими фото с друзьями!