Фитнес-блины: рецепты здорового завтрака

Содержание:

Банановые оладьи

Шоколадные блины

Овсяные блины

Многие считают, что люди, которые ведут здоровый образ жизни или стремятся похудеть, должны отказаться от такого лакомства, как блины, поскольку это смесь жиров и углеводов.

Но это совсем не так! Важно придерживаться трех простых правил: не ужинать блинами (углеводы лучше употреблять до 16:00), есть их в разумном количестве и готовить их из правильных ингредиентов.

Банановые оладьи

Ингредиенты:– яйца – 2 шт.;– банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Банан очистить от кожуры. Затем выложить в глубокую тарелку и сделать из него пюре.

2. Яйца следует предварительно взбить миксером или вилкой, а позже смешать обе массы.

3. Оладьи лучше всего жарить их на антипригарной сковороде без добавления масла или отдавать предпочтение растительным маслам.

4. За счет банана блюдо получается довольно сладким, поэтому дополнительно подслащивать его не нужно. Готовые оладьи можно украсить свежими ягодами или фруктами.

Шоколадные блины

Ингредиенты:– овсяные хлопья – 100 г;– яйца – 2 шт.;– какао – 1 ст. л .;– мед.

Способ приготовления:

1. Из овсяных хлопьев нужно сделать муку. Для этого воспользуйтесь блендером.

2. В глубокой посуде смешайте муку, какао и яйца до однородной массы.

3. Жарьте блины на разогретой антипригарной сковороде до готовности.

4. Готовые блины лучше сочетаются с медом.

Овсяные блины

Ингредиенты:

– яйца – 2 шт.;– яичный белок 1 шт.;– молотая овсянка – 4 ст. л.;– сметана 10% – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. В отдельной посуде взбейте яйца и яичный белок. Добавьте овсянку, сметану и хорошо перемешайте.

2. Жарьте на антипригарной сковороде до золотистой корочки.

3. К таким блинам подойдут как сладкие, так и соленые начинки.

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