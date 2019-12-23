В США столкнулись 70 автомобилей. Более 50 человек пострадали

В Вирджинии (США) на мосту Квинс-Крик около 8-и утра произошла массовая авария – столкнулись по меньшей мере 69 автомобилей, 51 человек госпитализирован. По данным канала [url=]NBC[/url], полученные ими травмы варьируется от легких до угрожающих жизни. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

ДТП произошло из-за наледи, образовавшейся на дорожном полотне, и сильного тумана. Началось всё со столкновения двух машин. Следовавшие за ними автомобили не сумели вовремя затормозить – в силу вступило правило «цепной реакции».

Как рассказал каналу один из пострадавших, из-за тумана он слишком поздно увидел перед собой «крутящиеся» на льду автомобили, безуспешно пытавшиеся остановиться. Его попытки затормозить были также безуспешными. В итоге все они оказались в одной «куче-мале».

На месте работают полицейские, спасатели и медики. Предпринимаются меры к устранению затора.