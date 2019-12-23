Врач-инфекционист назвала 10 анализов, на которые не стоит тратить деньги

Чтобы поставить диагноз, врач в большинстве случаев отправляет пациента сдать определенные анализы. Анализы часто бывают дорогостоящими, а многие из них еще и болезненные. Читайте на Информинг.Ру: Фитнес-блины — рецепты здорового завтрака Но, как считает врач-инфекционист Дарья Паниева, существуют анализы, которые не помогают в диагностике. Поэтому она составила список из самых нелепых анализов, на которые не стоит тратить деньги:Бесполезны любые анализы на герпес 1,2 и 3 типов, краснуху, корь, паротит при наличии проявлений болезни. Эти диагнозы выставляются по клинической картине. Бессмысленно делать анализы на герпес 6 и 7 типов. Как объясняет врач, рекомендации по лечению пока не разработаны, а препараты находятся в фазе клинических испытаний.

Нет смысла делать повторное определение IgG ко всем герпесам и токсоплазмам, если ранее уже был получен положительный результат. Дело в том, что антитела не исчезают из организма, при этом может наблюдаться колебание титров, но оно не имеет диагностического значения. Выявление Вируса Эпштейна-Барр в слюне методом полимеразной цепной реакции. При однократном выявлении нет основания говорить об инфицировании. И даже если вирус обнаружен многократно, на схему лечения это не влияет. До года нет смысла делать исследование антител IgG к любым инфекциям, поскольку в этом возрасте отличить материнские антитела от детских невозможно.Врач считает бессмысленным исследование кала на дисбактериоз. Также не имеет смысла делать анализы здоровым детям перед прививкой. По ее словам, большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не обнаруживаются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.Определение общего Ig E для выяснения причины аллергии врач тоже считает пустой тратой денег. Не имеет смысла сдавать иммунограмму, если ребенок, начав ходить в садик, стал чаще болеть ОРВИ. Врач напомнила, что считается нормальным даже если ребенок переболел ОРВИ до 12 раз за год. Подтвердить менингит может только исследования спинномозговой жидкости, поэтому при подозрении на это заболевание нет смысла делать КТ или МРТ головного мозга. Яндекс Дзен