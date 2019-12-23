Алтайский губернатор стал героем музыкального клипа местных звезд эстрады

Олег Хорохордин показал силу Алтая

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин снялся в музыкальном клипе, который в конце декабря опубликовали на одном из YouTube-каналов. Как указано в описании под видео, песня «Сильный Алтай» стала негласным гимном предвыборной кампании Хорохордина в 2019 году.

Исполнителями стали призеры вокальных проектов Дарья Маришина и Эмиль Толкочеков. На фоне горных пейзажей они поют о любви к Алтаю, его величии, силе, истории, природе и людях. Кроме местных жителей в клипе снялся и сам Олег Хорохордин — на тот момент врио главы региона, который по сюжету по горной тропе спускается на велосипеде. Авторы выразили огромную благодарность главе республики за поддержку, помощь и участие в съемках.

На своей странице в Instagram Хорохордин призвал подписчиков посмотреть ролик и поделиться впечатлениями. Большинству пользователей клип очень понравился, причем как видео, так и вокал с текстом песни. Один из комментаторов даже предложил сделать эту песню гимном Горного-Алтая, хотя этнического в нем мало: это обычная поп-музыка. К 23 декабря ролик набрал более 8 тысяч просмотров, 410 лайков и 21 дизлайк.