Высокопоставленного сотрудника генпрокуратуры ранили в продуктовом магазине в Москве

На севере Москвы мужчину ранили ножом после того, как он сделал замечание посетителю продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По данным следствия, в магазине в ответ на просьбу прекратить противоправные действия покупатель достал нож и ударил им мужчину в ногу. Потерпевшего отвезли в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь. По факту нападения возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»). Нападавший задержан.

По данным РИА «Новости», ранение получил сотрудник генпрокуратуры. По информации «Коммерсанта», речь идет о начальнике отдела главного управления генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе старшем советнике юстиции Алексее Зарецком. Он сделал замечание мужчине, который вел себя неадекватно. Зарецкого доставили в НИИ имени Склифосовского, где у него диагностировали проникающее ранение бедра.