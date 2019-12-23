В США обнаружили украденного 55 лет назад младенца

В США нашли Пола Фронзака, который 55 лет назад был похищен у матери на второй день после рождения. Об этом сообщил телеканал KLAS-TV из Невады со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Фронзака похитили в апреле 1964 года из больницы в Чикаго. Женщина в халате медсестры забрала его у матери якобы для осмотра у врача. Больше ее и младенца никто не видел. Похищение привлекло внимание прессы, на поиски младенца были брошены сотни полицейских и агентов ФБР по всей стране, но найти ребенка не удавалось. В июле 1965 года в штате Нью-Джерси нашли мальчика, который был похож на похищенного. Дора Фронзак и ее муж Честер признали в нем своего сына, в частности, отметив сходство формы ушей. Тестов ДНК, которые могли бы доказать родство, в то время не существовало.

В 2012 году Пол Фронзак, который знал о похищении и беспокоился из-за того, что он не похож на родителей и брата, сделал тест ДНК. Результат показал очень большую вероятность того, что он не является биологическим сыном своих родителей. Он признался KLAS-TV, что это надолго их рассорило. «Мы не разговаривали почти три года. Моя мать думала, что будто я несчастлив с ними и хочу найти новых родителей, что очень далеко от истины», – говорил Фронзак.

Тем не менее, он начал искать свою биологическую семью. Он выяснил, что на самом деле его зовут Джон Розенталь и он на полгода старше Пола Фронзака. Он также узнал, что у него была сестра-близнец Джилл, которая тоже пропала. Что с ней стало и почему его самого бросили, Розенталю выяснить не удалось: его биологические родители умерли, а братья и сестры не захотели общаться, не поверив, что он действительно их родственник.

Одновременно Розенталь пытался найти настоящего Пола Фронзака. Несколько лет эти поиски были безуспешными, несмотря на то, что к ним подключилось ФБР: бюро возобновило дело о похищении полувековой давности. Теперь Фронзак найден, утверждают KLAS-TV и чикагский канал WGN-TV. В его поисках журналистам помогла, в частности, специалист по генетической генеалогии Чече Мур, которая до этого помогала Розенталю найти его кровных родственников.

WGN-TV удалось поговорить с мужчиной, который может быть Полом Фронзаком (канал не называет его имени, ссылаясь на то, что тот является жертвой преступления и не хочет публичности). Он живет в небольшом городке в Мичигане и борется с раком. По словам мужчины, ему известно о доказательствах, которые указывают на то, что его похитили в 1964 году, и ФБР выходило на контакт с ним. Он не ответил на вопрос, будет ли связываться со своей матерью. Дора Фронзак отказалась от комментариев. Ее муж умер несколько лет назад.

ФБР отказалось официально подтвердить, что похищенный в 1964 году Пол Фронзак найден. «Несколько лет назад агентство возобновило расследование исчезновения Пола Фронзака. Мы продолжаем отрабатывать все возможные версии. Мы просим уважать неприкосновенность частной жизни жертв, поскольку расследование фактов, связанных с этим делом, продолжается», – говорится в заявлении ФБР, которое цитирует WGN-TV.