Почему Меган и Гарри не спешат заводить детей: уважительная причина

Несмотря на то, что молодожены, в частности Гарри, избегают прямых ответов на вопросы о наследниках – весь мир с нетерпением ждет объявления о беременности Меган. Но судя по всему, ему еще придется некоторое время подождать.

Дело в том, что впереди у герцогини миссия не менее ответственная – в октябре она будет сопровождать Гарри во время традиционного королевского тура. Вместе они посетят Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию, а беременность может все усложнить, так как частые перелеты в положении не рекомендованы.

Решится ли Меган забеременеть после – покажет время, тем более что другая королевская чета, Кейт и Уильям, отвлекают внимание публики подобного рода новостями с регулярной частотой.

13.08.2018