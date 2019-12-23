Восемь главных причин есть ананасы

Откуда же появился у нас этот небольшой волосатый чудик с зелеными хвостиками? Говорят, что Колумб, причалив в 1493 году к берегам Центральной Америки, увидел этот фрукт и назвал его «лесная шишка». Возможно именно поэтому на английском эта вкуснятина, которая щиплет губы и стекает соком по подбородку, называется pineapple где pine – сосна, а apple – яблоко. Образованные учёные же называют его просто «ananas» (лат.).

Что еще мы знаем об этом лакомстве, кроме того, что это совсем недешёвое удовольствие в наших краях? Начнем с того, что далеко не все знают, ананасы растут не на пальмах, а как всем знакомая капуста: на коротенькой ножке – пучок листьев, в сердцевине которых расположен плод. Снаружи они совсем непривлекательны и покрыты колючими шипами. Но изнутри ананасы действительно воплощают принцип «Не судите по внешности», и польза внутренностей намного превосходит внешнюю неприглядность.

Вы наверняка не знаете также, что ананасы состоят из многих ягод, которые сливаются вместе вокруг ядра. Еще более удивительным является невероятное количество полезных веществ, которые вы получаете каждый раз, когда употребляете эти необычные тропические фрукты!

Высокопитательный

Состав ананаса, богатый пищевыми волокнами и витаминами, в том числе провитамин А, витамины В1, В2, В12, С, РР, калий, магний и другие минеральные вещества и микроэлементы, позволяет считать это растение ценным ом полезных питательных веществ. А большое количество фруктозы обеспечивает организм легкодоступной энергией за счет ускорения метаболизма.

Диетический

Ананас, несмотря на свою интенсивную сладость, очень низкокалорийный. Из съеденных ста граммов этого плода мы получаем лишь 48 калорий, плюс – полное отсутствие жиров, а присутствующий в нём сахар, это природный, чистый сахар – совсем не такой, как в конфетах или пирожных.

Укрепляет иммунитет

Повышающий иммунитет витамин C и бромелайн со своими противовоспалительными свойствами способствуют уничтожению бактерий и вирусов. Ананасовый сок разжижает и выводит мокроту при кашле, облегчает боль в горле.

Укрепляет кости

Высокая концентрация марганца предотвращает появление остеопороза. Кальций способствует росту костей, а витамин C помогает в профилактике воспалительных заболеваний костей.

Сохраняет зрение

С возрастом у человека повышается риск развития дистрофии сетчатки, что может закончиться потерей зрения. Употребление же ананаса снижает ваши шансы на возникновение глаукомы, обеспечивая оптимальное зрение, в том числе, за счет бета-каротина.

Улучшает пищеварение

Фруктовая клетчатка оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему. Большая часть волокон – растворимые, они связывают воду в желудке, замедляя всасывание питательных веществ. Пищеварительный фермент в составе ананаса бромелайн помогает организму быстро усваивать белки. Вопреки прочно установившемуся мифу, ананас не сжигает жиры, а расщепляет белки и помогает переваривать пищу, что, согласитесь, не менее полезно.

Уменьшает воспаление

Многочисленные исследования показали, что бромелайн также уменьшает воспаление и, как было доказано, замедляет рост опухолей. Хотя тестирования проводились на животных, ученые полагают, что те же процессы аналогичны для людей.

Снижает риск возникновения тромбов

Употребление ананаса в пищу способствует профилактике тромбофлебита и тромбозов, так как снижает вязкость крови. Показан он и при гипертонии. Так как ананас оказывает противоотёчное действие, он рекомендуется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и при болезнях почек. Инсульт или инфаркт миокарда ананас предупреждает за счет устранения отложений на стенках кровеносных сосудов. Рекомендуется выпивать ежедневно по стакану ананасового сока или съедать половину свежего плода.

В общем, ананас – скорее подлинное сокровище, а не чудище заморское. Ваше здоровье в ваших руках, и лучше предупреждать болезни с помощью вкусных лекарств, чем бегать по врачам.

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