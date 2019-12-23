23 декабря отмечается несколько церковных праздников

По церковному календарю 23 декабря поминают мучеников Мину, Ермогена и Евграфа, пострадавших за веру при императоре Максимине (305 — 313).

Император из Афин в Александрию послал Мину для подавления смут, возникших между христианами и язычниками. Мина, обладая даром красноречия, открыто стал проповедовать христианство и обратил многих язычников в истинную веру.

Император, узнав об этом разгневался и для суда над Святым, в Александрию направил епарха Ермогена, а также приказал очистить от христиан город. Язычник Ермоген, пораженный терпением мученика при жестоких пытках и его чудесным исцелением после них, сам уверовал.

Потеряв терпение, Максимин решил сам навести порядок в Александрии. Императора не смогли смягчить ни поразительная стойкость мучеников Мины и Ермогена при пытках, ни чудеса, явленные Господом. Максимин собственноручно изрубил секретаря Мины — Евграфа, а мученикам Мине и Ермогену приказал отрубить головы.

Гемелл Пафлагонянин

По церковному календарю 23 декабря поминают мученика Гемелла Пафлагонянина, пострадавшего во время правления Юлиана Отступника (361 — 363).

Святого Гемелла схватили за обвинение императора Юлиана в преследовании христиан в городе Анкире (Галатия) и предали жестоким пыткам. С живого мученика содрали кожу и прибили к кресту.

Царь Вахтанг

По церковному календарю 23 декабря поминают грузинского царя Вахтанг III, из династии Багратионов, причисленного к лику Святых.

Родился будущий Святой в семье царя Деметре Самоотверженного и дочери Трабзонского Кесаря. Вахтанга, после мученической смерти отца, выселили в Мтиулети, где он и рос. В это время, по приказу хана, на царский трон объединенной Грузии возвели сына Давида Нарина, но после его неожиданной смерти, царский трон занял старший брат Вахтанга – Давид. Вахтанг встав рядом с братом, старался всячески облегчить Давиду тяжкое бремя царствования.

Хан, в целях противостояния с Давидом VIII, который восстал против него, утвердил молодого Вахтанга царем в 1289-м. Владения Вахтанга III, фактически, ограничивались городом Тбилиси и районами, расположенными южнее столицы (Дманиси-Самшвилде). Давид VIII пленил Вахтанга III и освободил его лишь после посредничества Иване Бурсели.

В 1302 году хан вторично утвердил Вахтанга III царем Грузии. Царь всячески старался исправить существующее в стране тяжелейшее положение. Однако, по большей части, он был вынужден участвовать в дальних походах монголов.

Однажды, когда Вахтанг III возвращался на родину из похода, у Нахчевани его догнал монгольский Ноин, направленный ханом в Грузию, чтобы разрушить грузинские монастыри и заставить грузин принять мусульманство. Для грузинского царя это было неприемлемо — он развернул остатки войска и направился к хану, чтобы защитить веру и страну.

В «Житие Картли» Вахушти Батонишвили сказано, что » хан убил царя Вахтанга, принявшего муки за Христа». Произошло это в 1308-м.