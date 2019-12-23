Знахарь рассказал, что ждет Заворотнюк

Известный российский знахарь Александр Ручкин опять высказался о состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Целитель уточнил, что он по-прежнему не видит у 48-летней артистки опухоли головного мозга и с уверенностью заявил, что через три недели Анастасия Заворотнюк пойдет на поправку.

«Улучшения будут, но не раньше чем через три недели. Улучшения будут! Она уже начинает себя чувствовать лучше. От первоначального заболевания до сейчас — ей становится лучше. К ней возвращаются силы, идет здоровье… с ней будет все нормально, поверьте», — заявил Александр Ручкин.

Ясновидящий, которого сегодня называют наследником Ванги, поспешил успокоить родных и близких Анастасии Заворотнюк, а также ее многочисленных поклонников. Ручкин предрекает, что знаменитость сможет вернуться к нормальной жизни и будет, как и раньше, сниматься в кино.

Стоит сказать о том, что близкие больной раком звезды «Моя прекрасная няня» неоднократно обращались к поклонникам и журналистам с просьбой не преследовать Анастасию, однако, как оказалось, законы морали некоторым людям незнакомы.