Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

23 декабря Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста.

Глава государства пообщается с рабочими и руководителями строительной отрасли. В этот же день из Санкт-Петербурга отправится первый пассажирский поезд в Севастополь, а 24 декабря — из Москвы в Симферополь. Первый состав пересечёт Керченский пролив 25-го числа.

«В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, в конце октября начались динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части моста. В частности, по мосту начали курсировать специальные грузовые составы. Кроме того, строители протестировали архитектурную подсветку главной арки, которая после полноценного запуска в ночное время будет представлять собой российский триколор.

18 декабря Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. По результатам прошедших в декабре последних выездных проверок ведомство выдало заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор «Тамань».

До этого, 8 ноября, стартовала продажа билетов на поезда в Крым. В пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» заявили, что на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга уже было продано 50 тыс. билетов.