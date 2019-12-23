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Швейцарская компания Allseas отвела все суда из района строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что морской подрядчик занимался укладкой труб для трубопровода. В Allseas ранее предупреждали о приостановке строительных работ.
По данным агентства, представители компании не стали комментировать произошедшее, а также на какой срок может затянуться реализация «Северного потока — 2».
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