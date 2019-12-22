Барнаульцы снова ощутили острую нехватку льготных лекарств из-за закрытия городских аптек

Жителям Барнаула приходится отстаивать многочасовые очереди, чтобы получить необходимые медикаменты по льготе. Инсулина на всех не хватает, а аптеки закрываются. Краевой Минздрав объясняет это их нерентабельностью и переходом из городской собственности в краевую. О подробностях информирует ГТРК «Алтай».

Как сообщается, даже после продолжительных проволочек и очередей за льготным препаратом в барнаульских аптечных пунктах люди сталкиваются с его отсутствием. По словам пациентов, такая ситуация сложилась в одной из аптек города еще на прошлой неделе по неизвестной причине. Одна из жительниц Барнаула объяснила это тем, что другую аптеку на Солнечной поляне закрыли, поэтому поток льготников их другого района вынужденно хлынул сюда.

В Минздраве Алтайского края источнику подтвердили, что пункт на Солнечной поляне действительно закрыли. По данным ведомства, это связано с переводом аптечных сетей города в краевую собственность. Как утверждается, закрываются наиболее убыточные аптеки, о чем говорилось ранее, хотя запланировано это было на грядущий год. Данную аптеку закрыли заблаговременно по финансовым причинам.

Что касается инсулина, то пациенты говорят, что не могут получить необходимое лекарство по льготе с ноября. Однако замначальника отдела лекарственного обеспечения и фармдеятельности краевого Минздрава Светлана Попова так не считает. «Льготные препараты в аптеках имеются. Мало того, закупки все на 2020 год проведены. Но там в конкретной аптеке сложилась ситуация такая, что каждый пациент пришел с несколькими рецептами от медорганизации», — объяснила барнаульцам чиновница.

Напомним, что очередной дефицит льготного инсулина в Алтайском крае случился еще в мае текущего года. Тогда бывшая врио заместителя министра здравоохранения региона Елена Кравец признала, что существует проблема с закупочными ценами и запоздавшим финансированием. В то же время она заверила, что недостатка инсулина нет, да и из инсулинозависимых «в кому никто не впадал». В то время она также занимала должность начальника отдела лекарственного обеспечения. В сентябре она уволилась по собственному желанию. СМИ уверяли, что это связано с подозрениями в получении взятки.