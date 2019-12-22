Самая молодая команда знатоков «Что? Где? Когда?» вышла в финал года благодаря казанцу

На Первом канале завершилась четвертая игра зимней серии «Что? Где? Когда?», и в финал года пробилась самая молодая команда клуба под руководством Ивана Жаркевича.

Напомним, ее участником является 24-летний казанец Денис Галиакберов, который сегодня выиграл суперблиц. Он самый молодой игрок клуба. Его отец — бывший руководитель пресс-службы МВД Татарстана Андрей Галиакберов.

Ранее, 19 октября, в очередном выпуске телеигры команда Жаркевича обыграла телезрителей со счетом 6:0, что стало вторым случаем в 44-летней истории клуба, когда игроки правильно ответили на все вопросы. Лучшим знатоком тогда признали Галиакберова, ему же достался приз «Хрустальный атом», который вручили казанцу в третий раз.

По правилам телеигры, в финале года против лучшей команды зимней серии сыграет сборная команда телезрителей, в состав которой войдут авторы наиболее интересных вопросов, присланных телезрителями в нынешнем году. Традиционно они будут находиться во время эфира в игровом зале и получат возможность лично сыграть против знатоков. Если победят знатоки, лучший игрок команды будет награжден «Бриллиантовой совой», если телезрители, то главный приз вручат автору лучшего вопроса финальной игры.