Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых литераторов в мире

Журнал Forbes назвал наиболее высокооплачиваемых литераторов в мире. На первой строчке в 2019 году оказалась британская писательница Джоан Роулинг. Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов. Большая часть суммы сложилась из отчислений за использование бренда Гарри Поттера.

На второй строчке оказался Джеймс Паттерсон, получивший 70 миллионов. Он является самым богатым литератором в США. Его книга 'The President is Missing', написанная в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала самым продаваемым фантастическим романом в 2018 году.

Третье место заняла бывшая первая леди США Мишель Обама, впервые оказавшая в рейтинге. Ее мемуары были проданы тиражом более чем 10 миллионов копий.

За ней идут Джефф Кинни, заработавший 20 миллионов долларов, и Стивен Кинг, получивший 17 миллионов. Кинг опустился с третьего на пятое место по сравнению с рейтингом прошлого года, поскольку его доход снизился на 10 миллионов долларов.