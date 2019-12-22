Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

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Геннадий Зюганов на акции памяти и солидарности «Питер — Мы с тобой!» в Москве…

Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.

По словам Зюганова, задачи президента в послании к Федеральному собранию не исполняются, в стране растет бедность и экономический кризис может превратиться в политический, поскольку правительство «проваливает» задачи.

Он отметил, что такой риск может возникнуть уже в следующем году.

Президентские выборы в России должны пройти в 2024 году.

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