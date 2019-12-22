Как сложились судьбы актеров сериала «Рабыня Изаура» через 30 лет

Звезды сериала «Рабыня Изаура» тогда и сейчас

В 1988 г. вышла последняя серия бразильской мыльной оперы «Рабыня Изаура», а в СССР только начался показ этого сериала. С тех пор в лексикон тысяч зрителей вошла фраза «пахать на фазенде, как рабыня Изаура». Чтобы увидеть очередную серию, люди отпрашивались с работы, а в Бразилии ради этого вообще перенесли обеденный перерыв на другое время. Актриса, исполнившая главную роль, объездила с гастролями полмира, ведь «Рабыню Изауру» показывали в 78 странах, она стала самой продаваемой теленовеллой в истории бразильского телевидения!

Спустя 30 лет в серьезной сеньоре Сантус сложно узнать ту самую юную наивную Изауру, да она теперь и сама предпочитает не вспоминать прошлое — жизнь актеров с тех пор сильно изменилась.

Луселия Сантус (рабыня Изаура)

Луселия Сантус в 2017 г. отпраздновала свое 60-летие, а сниматься в своем первом сериале она начала, когда ей было 18. С 1976 по 1988 гг. вышло 100 25-минутных серий. За это время Луселия Сантус превратилась из начинающей актрисы в одну из самых известных в мире бразильских актрис. После феноменального успеха «Рабыни Изауры» режиссеры засыпали ее предложениями: она снялась в сериалах «Глупый Купидон», «Живая вода», «Война полов» и еще более чем в 20 фильмах. В последний раз она появилась на экранах в 2009 г. в фильмах «Назначение» и «Лула, сын Бразилии». После двух неудачных браков она оставила мысли о замужестве. Актриса говорит, что работа — ее главный любовник, лучший друг — сын, а утешение она находит в буддизме и йоге.

Бразильская актриса, которую всю жизнь называли Изаурой

Сегодня актриса вспоминает о своем кинодебюте нехотя — во-первых, она до сих пор не понимает причин ажиотажа вокруг этого сериала и уже устала от того, что ее ассоциируют только с Изаурой, во-вторых, условия работы тогда были далеки от идеальных: «Снимали на заброшенной фазенде, без туалета и душа, переодевались и гримировались в автобусах без кондиционеров. Работали на износ… Я постоянно наступала на нижние юбки, путалась в них, от тугого корсета перехватывало дыхание». Актриса предпочитает не вспоминать и еще об одном факте своей биографии — в начале 1980-х гг. она снялась обнаженной для журнала «Playboy».

Рубенс ди Фалко (Леонсио)

Рубенс ди Фалко, исполнивший роль злодея Леонсио, на тот момент был практически единственной звездой среди начинающих актеров. В успех этого проекта он не верил: «Шок наступил, когда я увидел коллег по работе: это же детский сад! Самым опытным казался Роберто Пирильо (Тобиас), он успел поучаствовать в нескольких сериалах. Остальные чуть ли не впервые видели телекамеру! А уж моя партнерша Луселия вообще представляла жалкое зрелище: мелкая, как воробей, тощая, как треска, она ходила на 12-сантиметровых каблуках, чтобы хоть как-то соответствовать мне по росту, и наглухо затягивала корсеты, пытаясь создать видимость бюста… Мне казалось, что мы с треском провалимся».

Актер, который сыграл в сериале главного злодея

В отличие от Луселии Сантус, Рубенс ди Фалко всегда с удовольствием вспоминал об этой работе — он считает «идеального злодея» Леонсио лучшей своей ролью и пиком кинокарьеры. Поэтому он без раздумий согласился сняться в ремейке сериала в 2004 г., где сыграл отца Леонсио. Всю жизнь ди Фалко оставался холостяком, так как считал, что у него «характер неподходящий для ежедневной совместной жизни». До конца дней он следовал девизу: «Хочу продолжать работать до тех пор, пока могу». В 2008 г. актер ушел из жизни.

Роберто Пирильо (Тобиас)

У актера Роберто Пирильо, который сыграл возлюбленного Изауры Тобиаса, профессиональная карьера сложилась успешно — он снялся более чем в 40 сериалах и выступал на театральной сцене. Хотя сравнить его популярность с успехом главных героев было нельзя, ведь его персонажу не посчастливилось — он умер в середине телеистории, и зрители о нем быстро забыли.

Норма Блум (Малвина)

Леа Гарсиа (рабыня Роза)

Актрису Норму Блум (Малвину) называют настоящим ветераном бразильского телевидения — она начала сниматься с 11 лет и продолжала появляться на экранах и в 80. Как и ее коллега Леа Гарсиа, сыгравшая завистливую рабыню Розу, — актриса снималась и после 80 лет. Эдвин Луизи, который сыграл Алваро, считал, что участие в этом проекте стало для него роковым: «Ужасающее клеймо на всю жизнь! Это год-два еще приятно, когда тебя узнают по звездной роли. Но проходит пять лет, десять — а ничего не меняется! Ты стараешься изо всех сил, но люди по-прежнему знают тебя только как Алваро! Я снялся более чем в 30 сериалах, всю жизнь играл в театре, но до сих пор моей единственной мечтой остается затмить себя же в «Изауре».

Зени Перейра (Жануария)

Многих актеров уже нет в живых. В 2001 г. ушел из жизни Жилберто Мартиньо, сыгравший отца Леонсио, а спустя год скончалась Зени Перейра, известная по роли Жануарии.

18.03.2018