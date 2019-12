Топ-6 фестивалей 2018 года в центре европейских столиц

Популярные фестивали 2018 года в столицах стран Европы

Самые невероятные фестивали мира конечно же проходят в самом центре столиц. Это очень доступно для всех: для гостей города, для семей с детьми, для тех, кто не хочет жить в палаточном городке. Насладившись всеми активностями фестиваля, всегда можно пойти и просто прогуляться по городу. В этой подборке собраны лучшие фестивали мира, которые проходят в центре столиц разных стран.

Sónar (Испания)

Барселона, 14-16 июня

Sónar — один из главных фестивалей электронной музыки в мире. Он был основан в солнечной Барселоне еще в 1994 году Рикардо Роблесом и Энрико Пала. В прошлом году на Sónar пришло 123 тысячи человек из 101 страны. Помимо праздничной атмосферы и беспрерывной музыки, в рамках фестиваля проходит конференция Sónar + D, которая посвящена творчеству, технологиям и бизнесу. В этом году на фестивальную сцену выйдут Gorillaz, Thom Yorke, Bicep, Black Coffee, Laurent Garnier, LCD Soundsystem, Lorenzo Senni, Maribou State и много других культовых артистов.

Øya Festival (Норвегия)

Осло, 7-11 августа

Каждый август этот фестиваль привлекает в Осло около 60 тыс. любителей праздника. Помимо основной локации в парке, вечеринки в рамках феста проходят в разных ночных клубах. Организаторы Øya Festival сделали очень многое для того, чтобы мероприятие было максимально зеленым: вся посуда на фестивале экологичная, к тому же весь мусор сортируется вручную и перерабатывается. В этом году на фестивале выступят такие артисты, как: Kendrick Lamar, Lykke Li, Arctic Monkeys, Patti Smith, Paradise, Cezinando, Grizzly Bear, Dig Deeper.

Milano Summer Festival (Италия)

Милан, 19-27 июля

Это масштабный фестиваль, включающий разнообразные стили музыки, от рока до электроники и поп-музыки. Тут вместе собираются известные музыканты из EDM и хэви-металлисты. В этом году уже заявлены Iron Maiden, Marilyn Manson, Chemical Brothers, Caparezza, Justice + MGMT. Организаторы обещают, что звуковое разнообразие останется неизменным.

We Love Green (Франция)

Париж, 2-3 июня

We Love Green — экологический фестиваль музыки и авангарда. Фестиваль привлекает много гостей живущих далеко за пределами Парижа и Франции. В дополнение к музыке тут проводят акции по защите окружающей среды, организовывают лекции и дискуссии. We Love Green информирует и обращает внимание людей на глобальную проблему, но делают это непринужденно, веселятся и танцуют под лучших исполнителей мира. В 2018 фестиваль посетят Nicolas Jaar, Foals, Moderat, LCD Soundsystem, Daniel Avery, Björk, Dixon, Migos и Tyler, The Creator.

Oh My! Music Festival (Голландия)

Амстердам, 30 июня

Самый большой европейский опен-эир фестиваль, посвященный хип-хопу и R&B. Помимо ярких концертных выступлений звезд, Oh My! Music Festival предлагает широкую творческую программу для гостей фестиваля. Здесь уже были Chris Brown, Ne-Yo, Trey Songz, Tyga, Ty Dolla $ign, French Montana, Kid Ink, Pia Mia, Conor Maynard др. В этом году для гостей выступят Wiz Khalifa, French Montana, Big Sean, Stefflon Don, Maleek Berry, T-Pain, Bobby V, Mario, Mya, Boef, Jonna Fraser, Frenna и множество других.

BELIVE (Украина)

Киев, 21-24 июня

Прямо в центре Киева на стадионе «Олимпийский» также состоится фестиваль европейского масштаба BELIVE. Фестиваль изначально обозначил себя как мультикультурный и предложил концентрироваться не только на музыке, но и на других городских развлечениях. Так гостей фестиваля ждут следующие активности: стендап сцена, арт-инсталляции, блогинг, уличная еда, сити спорт, кинотеатр, детская. Музыка немаловажный фактор, поэтому на фестивале будет сразу 3 сцены с разными музыкальными направлениями: главная в чаше с хедлайнерами, сцена с украинскими артистами и ночная с электронщиками. В лайн-апе уже заявлены Jamiroquai, Hurts и Everything Everything, Ляпис 98, MOZGI, Very the Jerry, Wavy Dem, Alina Pash, Адвокаты, Агонь, LATEXFAUNA, DILEMMA, Mountain Breeze, KAZKA и другие.

