Микель Ланда и Ваут Пулс о переходе в команду Bahrain McLaren

Микель Ланда (Mikel Landa) и Ваут Пулс (Wout Poels), бывшие товарищами по команде Sky в 2016 и 2017 годах, вновь будут выступать вместе в команде Bahrain McLaren. Они оба собираются стартовать на Тур де Франс-2020, ставя при этом разные цели.

Микель Ланда, который в этом году занял на Тур де Франс-2019 6-е место, будет бороться за генеральную классификацию, а Ваут Пулс, который шесть раз помогал капитанам команды Sky/Ineos одержать победу на Большой Петле, мечтает получить свободу в борьбе за этапы Гранд-туров. Об этом гонщики рассказали во время тренировочного сбора в интервью Cyclingnews.

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Микель Ланда: «Предложение команды Bahrain было привлекательным. Считаю, что у команды совершенно чёткие цели. В гонках они хотят бороться за победу, они стараются выиграть Тур де Франс со мной в качестве лидера. Меня поддерживает вся команда, что очень важно.

Считаю, что каждый сезон приносит больше опыта. Каждый раз думал о том, что в предыдущем сезоне знал недостаточно. Теперь же чувствую уверенность, я стал более зрелым и опытным. Думаю, сейчас у меня отличный момент карьеры. Маршрут Тур де Франс-2020 мне очень подходит. Будет много подъёмов и очень мало разделок. Это отличная возможность».

Ваут Пулс: «Я немного застопорился в Гранд-турах. Ни разу не выиграл этап ни на Тур де Франс, ни на Джиро, ни на Вуэльте. А в этой команде у меня будет шанс. В команде Ineos я мог использовать свои шансы на других гонках, но в Bahrain McLaren у меня появится немного больше свободы. Иногда нельзя упускать такую возможность.

Было бы потрясающе выиграть этап на Тур де Франс. В 2020 году гонка сразу же будет сложной, посмотрим, что получится сделать.

Я думал о Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, но команда очень хотела, чтобы я поехал Тур де Франс. Я подписал контракт на три года, так что, возможно, через год смогу проехать Джиро. Надеюсь, мои лучшие годы начинаются сейчас.

В прошедшем сезоне я выступал на высоком уровне, не вижу причин, почему бы не продолжать на таком же уровне и в следующем году, и через год. Я полон уверенности».