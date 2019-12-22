Жители Керчи гуляют по «Крымскому мосту» — фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. К открытию железнодорожного сообщения в Крым, которое состоится 23 декабря, в Комсомольском парке Керчи открыли интересный арт-объект — миниатюрную копию Крымского моста.

«Завершен монтаж подсветки мини-копии Крымского моста. Иллюминация горит всеми цветами российского триколора, — написал на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин. — Благоустройство зоны отдыха подходит к завершению. Мы стремились сделать эту зону отдыха максимально комфортной для прогулок. И она такой стала!»

Горожане семьями приходят посмотреть на праздничную иллюминацию, пройтись по мосту, украшенному новогодней иллюминацией, сделать снимки на память.