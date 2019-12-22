Партия Порошенко намерена помещать прямым поставкам газа из России

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Фракция «Европейская солидарность» в парламенте потребует ввести санкции против прямых поставок газа из России и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны, заявил бывший президент Украины и глава политсилы Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина».

В пятницу Россия и Украина подписали протокол, в рамках которого «Газпром» и «Нафтогаз» заключат соглашение о продолжении транзита газа. Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.

Подписание протокола между Москвой и Киевом стало возможным, в том числе, после урегулирования взаимных претензий. Как рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, российская компания заплатит украинской около 2,9 миллиарда долларов по уже принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража.

«Таким образом, будет восстановлен баланс интересов сторон», — сказал он.

Соглашение также предусматривает отказ от новых претензий и отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Кроме того, «Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета страны.