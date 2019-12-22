В Чебоксарах депутат слетал с женой в Словению за счет средств техникума

Депутат арестован.

В Чувашии директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства Петр Мишин, являющийся депутатом городского собрания, обвиняется в растрате и служебном подлоге.

Как полагает следствие, в сентябре 2019 года он дал поручение перевести 340 тыс. рублей со счета техникума на счет первичной профсоюзной организации учебного заведения якобы для финансирования культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. На эти деньги он купил туристическую путевку в Словению, где провел отпуск с супругой.

Также он с сентября по декабрь 2018 года заключил от лица техникума десять договоров с одной из организаций Чебоксар на проведение ремонтных и строительных работ в одном из зданий техникума, переведя подрядчику более 1,3 млн рублей. При этом подрядчик работы не выполнил, а депутат дал указания сотрудникам техникума производить ремонт своими силами, а также силами студентов под видом прохождения ими производственной практики. «Так, работниками и студентами техникума в период с лета 2018 года по сентябрь 2019 года было выполнено более 30 видов строительных и монтажных работ по ремонту одного из зданий техникума, а по фиктивным документам, подписанным обвиняемым, на счет подрядчика была незаконно переведена указанная денежная сумма», — сообщили в СУ СКР по региону.

Депутат арестован.