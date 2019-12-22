Александр Емельяненко убил лося и попал под шквал критики

Фото: alexemelyanenko / Instagram

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram опубликовал фото, на котором он убил лося, и попал под шквал критики от пользователей соцсети.

«Гуляя по лесу с [собакой] Алтаем, мы встретили лося, Алтай лося победил в схватке один на один!» — подписал пост Емельяненко. Пользователи посчитали поведение спортсмена неправильным, многие задались вопросом о причинах его поступка.

«Ну и зачем он тебе. Ты голодаешь?», «За что Лося убили? Можно ведь просто по мишеням пострелять?», «Судимым стали разрешать ношение оружия?» — писали юзеры. Российский боец MMA Магомед Исмаилов, бросивший ранее Емельяненко вызов, пообещал сделать с ним то же самое в клетке в память о животном.

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В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Бой не продлился и одного раунда: боец MMA нокаутировал соперника и извинился перед зрителями за скоротечную схватку.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В последний раз он выходил в клетку в 2018 году. Его поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью.