Обозреватель: Начинается вторая часть битвы за Стамбул

Министр транспорта и инфраструктуры Джахит Турхан объявил в понедельник, что канал Стамбул станет альтернативой Босфору и обеспечит безопасность мегаполиса. Турхан, зная о критике видных учёных, заметил, что у них нет прямых знаний по этому предмету, но что проект был подготовлен с большой тщательностью.

Известные геологи, архитекторы, климатологи, инженеры-экологи и активисты выступали против проекта с тех пор, как Эрдоган объявил о нём в 2011 году, заявив, что канал Стамбул, наряду с третьим мостом и новым аэропортом, положит конец Стамбулу.

В результате вырубки ценных лесов, высыхания водных ресурсов, критически важных для мегаполиса, и уничтожения эндемичных видов, совокупное воздействие этих проектов приведёт к огромному строительному безумию в северной части Стамбула, не говоря уже о последствиях для изменения климата. Официально население мегаполиса составляет 16 млн человек. Добавление нового жилья на север принесёт дополнительно два миллиона человек.

Правительство всегда игнорировало эти предупреждения, а также риск, который принесёт канал, когда произойдёт ожидаемое землетрясение. Профессор Наджи Горур, геолог и эксперт по землетрясениям, предупредил, что проект канала Стамбул усугубляет ущерб, с которым город, вероятно, столкнётся через несколько десятилетий от предсказанного землетрясения с высокой магнитудой.

По мнению Эрдогана, канал Стамбул будет стимулом для ошеломляющей экономики, но что ещё более важно, это будет способ изменить направление капитала, пишет журналист Бахадир Озгюр. «Канал Стамбул — это история турецкого капитализма, а также неолиберальной трансформации политического ислама», — указывает он.

С тех пор как проект был анонсирован, спекуляции на рынке недвижимости взлетели до небес. Недавно стало известно, что Сейха Моза, мать Шейха Темима бин Хамеда Эль-Сани, который является эмиром Катара, основала компанию и купила 44 акра земли, где будет построен канал Стамбул. До сих пор никто не опроверг это утверждение.

Канал Стамбул имеет не только решающее значение для Эрдогана в финансовом отношении. Он также представляет собой политическое поле битвы, в котором он хочет победить своих противников, в данном случае нового оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В начале декабря состоялся обмен резкими словами между двумя лидерами. В то время как Эрдоган отметил, что канал Стамбул «будет большой сенсацией в мире» и ругал Имамоглу и просил «сесть и заниматься своим делом», Имамоглу, который обычно мягко возражается против претензий, резко ответил: «Мы не скажем «да» любому проекту, который некоторые называют сенсацией, но который будет предательством стамбульцев». Имамоглу продолжал говорить, что он был выбран не для того, чтобы сидеть сложа руки, а для того, чтобы делать свою работу, которая подразумевает продвижение прав и интересов людей.

Эрдоган в свою очередь дал понять, что он будет активно продвигаться вперёд с проектом канала, как и в отношении нескольких других мегапроектов. Но впервые Имамоглу решительно выступил против этого.

Как раз перед местными выборами он обещал это сделать. Однако, что будет делать Имамоглу и его Народно-республиканская партия (НРП), когда тяжёлая техника пойдёт на раскопки? Есть ли у него власть противостоять этому акту, или он просто скажет, что они будут «добиваться своих прав в суде»? Поскольку турецкие суды являются механизмом правительства, чего он может добиться?

Похоже, что канал Стамбул станет вторым полем битвы как для Эрдогана, так и для Имамоглу, после повторного запуска местных выборов 23 июня. Тогда Имамоглу одержал победу, и он одержит ещё большую, если ему удастся остановить «безумный проект». Поле битвы в Стамбуле также окажет большое влияние на предстоящие президентские выборы.

Мехвес Евин, Duvar