Как быстро остановить автомобиль, если на ходу пропали тормоза

Внезапный отказ тормозной системы – одна из самых опасных ситуаций, которая может случиться на дороге. Что нужно делать в таких случаях, чтобы не пострадать и не подвергнуть опасности других участников движения, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Если отказали тормоза, то первое, что нужно сделать, по мнению экспертов – это предупредить о проблеме других участников движения. При этом ни в коем случае нельзя паниковать и пытаться заглушить мотор, поскольку тормозная система, как и руль, оснащена усилителем, работающим только при заведенном двигателе. Именно он впоследствии сможет спасти вас, если педаль тормоза вдруг «провалилась».

Также не стоит пытаться «вернуть» тормоза путем частых нажатий (или ударов) на педаль – это может вызвать утечку тормозной жидкости и еще больше усугубить ситуацию. Чтобы создать минимальное давление в системе, способное прижать колодки к дискам и замедлить ход автомобиля, хватит и двух-трех нажатий с последующим зажатием педали на несколько секунд.

Если машина на «механике», то усилить эффективность замедления можно последовательным переключением передач от высшей к низшей, приотпуская, при этом, педаль сцепления, чтобы не потерять связь с колесами. То же самое можно сделать и с ручным режимом АКПП.

Замедлить ход, как говорят эксперты, можно и маневрированием. Перемещение из стороны в сторону усиливает сопротивление колес качению и, таким образом, тормозит автомобиль. К тому же, не стоит забывать про «ручник» (если он не электронный и не управляется с кнопки), плавное затягивание которого тоже может остановить машину даже с неработающими тормозами.

В крайнем случае можно прибегнуть к «контактному» торможению – прижаться к отбойнику или бордюру и двигаться вдоль него, не давая машине вернуться в полосу движения. Кузов вы этим, конечно, испортите, но жизнь все-таки важнее.