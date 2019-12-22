Минздрав Алтайского края прокомментировал остановку работы морга Благовещенском районе

Работа морга в Благовещенском районе приостановлена на неопределенный срок после увольнения патологоанатома, и возобновлять ее, во всей видимости, не планируют. Это следует из ответа краевого Минздрава на запрос ИА «Банкфакс». Тела умерших и дальше будут возить в соседние районы.

Как объяснили в министерстве, районный морг включает в себя межрайонное отделение КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» и патанатомическое отделение при Благовещенской ЦРБ. Уволившийся сотрудник был заведующим судмедэкспертом и по совместительству патологоанатомом. Уточняется, что после его официального увольнения в октябре текущего года начальник краевого бюро решил временно приостановить работу отделения в Благовещенке, как сказано, с целью его сохранения. Его функции распределены между Заявьяловским и Кулундинским отделениями, но в штате еще остались медрегистратор и санитар.

Более того, с января следующего года Благовещенское отделение судмедэкспертизы будет передано под контроль заведующему Завьяловским отделением. О поиске нового эксперта речи не идет. При этом специалисту придется командироваться из Завьялово в Благовещенку один-два раза в неделю для проведения исследований. Но в экстренных случаях судебно-следственные органы должны будут доставлять тела на экспертизу в то же Завьялово.

Что касается патологоанатома, то о его поисках для благовещенской больницы тоже не говорится. По данным Минздрава, тела доставляют в Завьяловскую ЦРБ на служебном транспорте районной больницы в Благовещенке.

Однако жители района утверждают, что им приходится самостоятельно возить трупы родственников за много километров, причем за свой счет. Об этом же говорит и Елена Нейфельдт – оставшаяся работница морга, на протяжении пяти лет работающая там санитаркой. Также стоит отметить, что по ее словам, руководство медучреждения пытается закрыть отделение, поэтому намекает ей на увольнение по собственному желанию.

Напомним, ранее Елена Нейфельдт рассказала ИА «Банкфакс» о причинах увольнения единственного патологоанатома и судмедэксперта из Благовещенки. Кроме низкой зарплаты и желания уехать из Алтайского края, к этому его подтолкнули ужасные условия труда. По ее словам, в ходе очередной операции ее коллега и она сама заразились туберкулезом из-за отсутствия респираторных масок. Поэтому санитарка обратилась в надзорные органы, чтобы те заставили руководство Благовещенской ЦРБ обеспечить условия труда в соответствии с нормами закона. Ранее главврач КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» Евгений Гермаш отказался комментировать ситуацию.