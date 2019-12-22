Путин завтра откроет движение поездов по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что, помимо участия в торжественных мероприятиях, президент пообщается с рабочими-мостовиками. Кроме того, он заслушает доклады руководителей отрасли о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

После в этот же день Путин посетит Адыгею, где проведет встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Эксплуатация автодорожной части началась раньше запланированного срока, 16 мая 2018 года. Согласно плану, железнодорожная часть моста должна быть запущена в декабре 2019-го. В конце марта этого года было объявлено, что строители моста через Керченский пролив собрали все железнодорожные пролеты, соединив ими берега Крыма и Тамани.

Ранее стало известно, что на первом этапе поезда по Крымскому мосту будут курсировать по двум маршрутам — из Москвы и Санкт-Петербурга. Продажа билетов на них началась 8 ноября. Стоимость билета Москва — Симферополь стартует от 2,9 тыс. рублей, Санкт-Петербург — Симферополь — от 3,9 тыс. рублей. Время в пути займет от 33 до 43,5 часа, в зависимости от маршрута.

Также сообщалось, что в дальнейшем планируется открыть более 10 направлений, в том числе Казань — Симферополь.