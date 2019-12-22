Польша много лет подрывала отношения с Россией, заявила Захарова

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Мария Захарова

Максим Шеметов/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители Варшавы, а не Москвы на протяжении многих лет подрывали работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран, а также двусторонние отношения. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Захаровой, «агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций Евросоюзом» являются прямым доказательством этого.

Так она прокомментировала заявление МИД Польши в связи со словами президента России Владимира Путина относительно начала и хода Второй мировой войны.

19 декабря на Большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу после утраты контроля за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны со стороны польского правительства. В МИД Польши раскритиковали заявление Путина, заявив об искажении российскими властями предыстории данного конфликта.

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