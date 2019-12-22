5 известных российских женщин-чайлдфри: пока бездетные, но счастливые

Знаменитые российские артистки, которые пока остаются бездетными

У них есть все — красота, слава, признание, личное счастье, востребованность и успех, но единственной ролью, в которой им до сих пор не довелось побывать, остается роль матери. Этим знаменитым российским артисткам постоянно приходится отвечать на бестактные вопросы журналистов о том, почему в их возрасте они до сих пор остаются бездетными. Этот выбор в их жизни был осознанным и добровольным, хотя некоторые из них допускают мысль о том, что когда-нибудь в будущем все же испытают счастье материнства.

Актриса Светлана Ходченкова

Одна из самых популярных и высокооплачиваемых современных актрис Светлана Ходченкова

Каждый раз, когда одна из самых популярных и успешных современных актрис Светлана Ходченкова появлялась на публике в свободном наряде, ей приписывали очередную беременность и задавали во время интервью один и тот же вопрос: неужто наконец? Актриса никогда не заявляла о том, что категорически против рождения детей, но признавалась, что не готова ради этого пожертвовать карьерой:

«Сегодня вполне можно все совместить без ущерба для себя и ребенка. Если и представляю себя матерью, то с каким-то модным гаджетом, в котором видно, как сладко посапывает младенец, пока мама слушает объяснение сцены за кулисами».

Будучи замужем за Владимиром Яглычем, Ходченкова была готова стать матерью, но относилась к этому философски:

«Об этом думать вообще нельзя. Даст Бог — не даст Бог… Высчитывать по дням — не мое. Мне повезло: муж не пьет, не курит. Это при планировании ребенка очень важно. И все-таки сплюну три раза».

Сегодня 35-летняя актриса снова собирается замуж и признается, что давно готова к супружеству и материнству, но не собирается форсировать события.

Светлана Ходченкова

Певица Елка

Певица, которая не спешит становиться матерью

Известная певица Елка не раз говорила о том, что при виде детей она не испытывает восторга, но не исключает мысли о том, что когда-нибудь станет матерью. В свои 35 лет она не переживает по поводу того, что до сих пор не ощутила счастье материнства. Она была замужем и не испытывает недостатка в поклонниках, но привыкла все свое свободное время посвящать работе. Певица говорит, что пока не готова к появлению детей, ведь до сих пор не встретила того человека, который стал бы по-настоящему родным:

«Сейчас мне безумно интересно все, что со мной происходит, этот сумасшедший ритм жизни. Но как только пойму, что настало время «Ч» и что я — мама, у меня во главе угла будет семья. Уверена, найду время на все».

Популярная певица Елка

Рок-исполнительница Земфира

Земфира

Культовая рок-исполнительница Земфира о семье и детях и слышать не хочет. Она всегда говорила о том, что главное в ее жизни — творчество:

«Все-таки на первом месте, как это ни прискорбно, — музыка, на втором — секс, на третьем — деньги. Хочу ли я детей? Сейчас нет такого желания. И, как понимаете, раньше его тоже не возникало».

Когда друзья поздравляют ее с днем рожденья, они уже давно не желают ей испытать счастье материнства — певица заявляет, с таким характером и привычками не сможет нормально воспитать ребенка. При этом Земфира активно занимается благотворительностью и перечисляет деньги в детский дом в родной Уфе.

Культовая певица, которая не спешит становиться матерью

Актриса Равшана Куркова

Популярная актриса Равшана Куркова

Популярной современной актрисе Равшане Курковой журналисты постоянно задают вопросы о личной жизни и детях. Часто они звучат очень бестактно, что вызывает у актрисы возмущение:

«Меня удивляет, когда в социальных сетях пишут комментарии типа: «Вам уже 35 лет, не пора ли рожать?» Нельзя упрекать женщину за то, что она еще не стала матерью. Это больно, гадко, глупо и нетактично. Она необязательно карьеристка или чайлдфри. Я люблю детей, просто со мной этого чуда пока не произошло».

При этом Равшана Куркова не раз говорила в интервью о том, что не считает наличие семьи и детей показательным фактом полноценной жизни — по ее словам, она и при наличии любимой работы чувствует себя счастливой, а свою жизнь — полноценной. Сейчас она поглощена работой, но при этом не считает себя карьеристкой и верит в то, что в будущем сможет стать хорошей матерью.

Равшана Куркова

Телеведущая Лена Летучая

Актриса, которая не спешит становиться матерью

Известная телеведущая Лена Летучая, известная по программам «Ревизорро» и «Летучий отряд», в последнее время вынуждена все чаще отвечать на вопросы о своей личной жизни. В 2016 г. она вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова, и с тех пор в прессе постоянно появляются новости о ее беременности. Однако слухи до сих пор не подтвердились. Телеведущая признается, что не жалеет о том, что не стала обзаводиться потомством до 39 лет — она не хотела быть матерью-одиночкой и воспитывать ребенка в неполной семье. После своего замужества Летучая заявила, что наконец готова стать матерью.

Телеведущая Лена Летучая

Лена Летучая и ее муж Юрий Анашенков

29.03.2018