Девам стоит готовиться к неприятностям, а Тельцам к успеху: гороскоп на 23 декабря

Овен

В этот день стоит подумать о том, откуда можно взять дополнительные деньги – помощь семьи или, возможно, резервный капитал.

Телец

Тельцы смогут добиться успеха, если 23 декабря поставят себе новые цели и начнут заниматься важными делами. В то же время стоит следить за поступками, ведь они могут привести к ссоре между близкими людьми.

Близнецы

Будет закончена работа над важным проектом. 23 декабря можно заняться экономическим или финансовым планированием.

Рак

Раки могут обнаружить новых союзников, но их поддержка очень дорого обойдется. Не стоит также отмалчиваться, ведь из-за этого могут возникнуть проблемы с близкими людьми.

Дева

Стоит подготовиться к неприятностям, но Девы смогут найти выход из сложившейся ситуации. 23 декабря могут появиться предложения как романтического, так и делового характера.

Весы

Весам нужно будет разобраться в своих личных отношениях и внимательно проанализировать свои поступки.

Скорпион

Стоит быть особенно внимательными в работе. Даже небольшая ошибка может отразиться на дальнейшей карьере.

Стрелец

Самое время для деловых переговоров, которые могут помочь продвинуться по карьерной лестнице.

Козерог

Стоит забыть о всем лишнем, ведь только так можно будет добиться успеха во всех сферах жизни.

Водолей

Не стоит делать никаких важных поступков на расстоянии, ведь это может стать причиной серьезных неприятностей и убытков.

Рыбы

Не стоит 23 декабря заводить новые партнерские отношения. Также стоит заручиться поддержкой влиятельных людей.