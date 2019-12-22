2019 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Климатологи определили, что поднятие температуры в большинстве случаев было связано с явлением Эль-Ниньо. Так, происходило колебание температуры в поверхностных слоях Тихого океана в экваториальной области. Это в итоге сказалось на многих регионах мира, заявил климатолог Амира Санчес-Луго.

Если глобальное потепление можно сравнить с поездкой на эскалаторе, то Эль-Ниньо подобен прыжкам на этом самом эскалаторе. Эффект от явления усилился глобальным повышением температуры. Возможно, в новом году случится нечто подобное, только эффект усилится.

Уже скоро мы узнаем, выделят ли ученые 2019 год в своих наблюдениях.