2019 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

|С вероятностью 85% 2019 год может стать самым теплым годом за всю историю наблюдений, отметили ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сообщает портал Новости Планеты.
Климатологи определили, что поднятие температуры в большинстве случаев было связано с явлением Эль-Ниньо. Так, происходило колебание температуры в поверхностных слоях Тихого океана в экваториальной области. Это в итоге сказалось на многих регионах мира, заявил климатолог Амира Санчес-Луго.
Если глобальное потепление можно сравнить с поездкой на эскалаторе, то Эль-Ниньо подобен прыжкам на этом самом эскалаторе. Эффект от явления усилился глобальным повышением температуры. Возможно, в новом году случится нечто подобное, только эффект усилится.
Уже скоро мы узнаем, выделят ли ученые 2019 год в своих наблюдениях.